Il ringraziamento di Laura Cavalotti e di Partecipare Sempre per il 16,45% ottenuto alle elezioni a Tradate.

Elezioni Tradate, la soddisfazione di Partecipare Sempre

Sconfitti ma soddisfatti per il risultato, il voto alle elezioni amministrative di domenica ha posizionato Partecipare Sempre al secondo posto tra le liste in città. “Un doveroso ringraziamento ai cittadini elettori che hanno partecipato alla vita politica della nostra città andando a votare – esordisce il comunicato – Vogliamo ringraziare quanti hanno votato per la lista Partecipare Sempre e per la ricandidatura a Sindaco di Laura Cavalotti. E’ stato l’impegno civico di giovani e adulti che l’ha spinta e sostenuta nella competizione elettorale. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, che ci sprona a proseguire nella direzione intrapresa, convinti che ognuno possa contribuire alla costruzione di una società migliore”.

“Ottimo risultato”

“Il progetto di Partecipare Sempre ha ottenuto un ottimo risultato – spiegano dal gruppo – con il 16,45% dei voti siamo la seconda lista più votata dopo la coalizione di centro destra ed abbiamo superato partiti e liste civiche. Abbiamo incontrato cittadini che non andavano a votare sfiduciati dalla politica e indecisi sulla scelta da assumere, portando un progetto di attenzione alla città e di presenza attiva. E’ stata data un’alternativa al centro destra. Saremo presenti in Consiglio Comunale con responsabilità sostenendo con forza le nostre idee e i nostri valori, grazie ai candidati della lista e a tutte le persone che hanno collaborato e sostenuto. Un augurio al Sindaco Bascialla di buona amministrazione e a tutti i consiglieri comunali di buon lavoro”.

