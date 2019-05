Domani, venerdì 17, in villa Truffini il candidato di Pd e Noi Abitiamo Tradate Mauro Prestinoni presenterà squadra e programma per le elezioni del 26 maggio.

Elezioni, ultima presentazione

Ultima serata di presentazione delle liste impegnate nella campagna elettorale per le amministrative di Tradate. Dopo, nell’ordine, ad Alfio Plebani (Innovazione Civica), Laura Cavalotti (Partecipare Sempre) e Giuseppe Bascialla (Lega, Forza Italia, Movimento Prealpino e Fratelli d’Italia) domani alle 21.30 in villa Truffini sarà il momento di Mauro Prestinoni, sostenuto da Pd e dalla civica Noi Abitiamo Tradate.

“Il nostro programma non è solo un progetto, è un impegno”

“Come coalizione di centro sinistra – spiegano in un comunicato – durante questa tornata elettorale, abbiamo optato per una campagna informativa costituita da tre serate pubbliche svoltesi tra aprile e maggio, in cui sono stati affrontati temi cari ai cittadini: i problemi che affliggono il nostro amato ospedale, la lotta alla disuguaglianza e i diritti delle donne, per finire con il grande tema dei rifiuti e le sue possibili soluzioni”. “Il programma elettorale che illustreremo non rappresenterà solo il nostro progetto per una città delle persone, ma un impegno assunto con tutti i tradatesi”.

Prima le persone

“L’idea di città che ne è scaturita – concludono – abbraccia a 360 gradi tutti gli aspetti coinvolgenti il nostro territorio, con uno sguardo attento a giovani, anziani ed all’ambiente in cui viviamo. Prima di tutto ‘prima le persone’!”.

