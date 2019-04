Alfio Plebani di Innovazione Civica continua a battere sul tempo gli avversari in corsa a Tradate per le elezioni.

Elezioni Tradate, tappa al Fisogni

Due anni fa, incontrò i cittadini all’interno dei cancelli della Nardi, nell’area dove oggi lavora una delle ditte simbolo di qualità al centro, nel 2017, di tutti i programmi elettorali che promettevano un suo trasferimento per poter realizzare la strada che avrebbe risolto i problemi del centro di Abbiate. Ora Alfio Plebani, ancora candidato sindaco per Innovazione Civica, riapre la campagna elettorale con un incontro coi cittadini all’interno di un’altra eccellenza del territorio, il Museo Fisogni in via Bianchi dove è custodita la più grossa collezione al mondo di pompe di benzina storiche. Appuntamento quindi lunedì 15 aprile alle 21. Nella serata, saranno presentati candidati consiglieri, linee programmatiche e sarà inoltre occasione per dare proposte e suggerimenti al candidato.

