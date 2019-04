Elezioni Uboldo, resi noti simbolo e nomi dei componenti della lista “Uboldo al centro”.

Resi noti simbolo e componenti della lista “Uboldo al centro” del candidato sindaco è Matteo Pizzi, attuale assessore all’Ambiente, Ecologia e Lavori pubblici. “La poltrona non è la nostra politica – ha dichiarato Pizzi -. Ve lo avevamo detto nel 2007, ve lo avevamo promesso come slogan elettorale nel 2009 e nel 2014 e ora lo abbiamo dimostrato. Sono orgoglioso di presentare la nostra lista, è davvero una lista di cambiamento, una lista che dimostra quanto Uboldo al Centro oltre ad aver estinto 8 milioni di debiti e fatto 40 milioni di euro di opere in 10 anni abbia anche creato uno stile di intendere la politica per la comunità.

La politica come servizio per gli altri, per voi, cari uboldesi. Sono 16 candidati tra cui 7 donne, 11 volti nuovi di cui 10 alla prima esperienza. Troverete nomi che conoscete e conoscete bene perchè noi siamo sempre stati, e lo siamo ancora, quelli che sono in mezzo alla gente sempre, che si rimboccano le maniche e fanno per la comunità quando c’è bisogno. Io dico a loro grazie.

Grazie di essersi buttati in questa esperienza. Grazie di avermi voluto affiancare in questa nuova avventura. Grazie di averci dimostrato che davvero, insieme, dalla stessa parte, possiamo continuare a mettere Uboldo al Centro”.

Ecco la squadra: Sonia Petracca, Alessandro Testi, Luca Azzarà, Antonella Azzaro, Elena Vanzulli, Matteo Airoldi, Massimiliano Passeri, Stefania Sansonne, Giulia Bassignana, Agostino Mancinotti, Martina Guzzetti, Stefania Zavatarelli, Angelo Leva, Enrico Chieregato, Fabio Cattaneo e Virginio Monti.

