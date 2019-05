Alle 14 inizia lo spoglio a Venegono Inferiore per le elezioni comunali 2019.

Elezioni Venegono Inferiore 2019, Premazzi o Zaupa?

Inizieranno alle 14 le operazioni di spoglio a Venegono Inferiore per le elezioni comunali. A fronteggiarsi, il sindaco uscente Mattia Premazzi, con Venegono Che Vorrei, e Giorgio Zaupa con la lista La Svolta per Venegono e il simbolo della Lega. I risultati delle europee indicano il Carroccio potenzialmente maggioritario (44,66%), ma il carattere fortemente locale delle elezioni comunali e l’ambiguità in paese di Forza Italia (non schieratasi ufficialmente con il centrodestra e alleata in Provincia proprio con Premazzi) potrebbero restituire un risultato completamente diverso.

Qui seguiremo in diretta lo spoglio dai seggi di Venegono, la pagina sarà in continuo aggiornamento.

Ore 14: iniziato lo spoglio

Iniziate le operazioni di spoglio. A Venegono Inferiore ha votato il 67,25% degli aventi diritto, in leggero calo rispetto al 69,43% del 2014.

