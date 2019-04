Elezioni Venegono Inferiore, presentato il candidato della Lega: il 43enne Giorgio Zaupa.

Elezioni Venegono, Zaupa sfida Premazzi

Via libera alla campagna elettorale. E’ stato presentato stasera, mercoledì, il candidato della Lega che si contenderà col sindaco uscente Mattia Premazzi il compito di guidare il paese per i prossimi cinque anni. E’ Giorgio Zaupa, responsabile d’azienda 43enne alla sua prima esperienza diretta in politica ma, ha spiegato il commissario della sezione Davide Fratus, “da tempo militante della Lega”.

Squadra giovane e rinnovata

I nomi non sono ancora stati svelati ma a sostegno del candidato leghista ci sarà una lista formata quasi totalmente da giovani, come aveva già anticipato nei mesi scorsi Fratus. “Ragazzi e ragazze di grande entusiasmo – spiega Zaupa – e soprattutto motivati, preparati e col polso della città”. Insieme a loro però non mancherà l’esperienza, rappresentata dai consiglieri uscenti Barbara Lamperti e Franco Cremona.

Forza Italia addio

Zaupa sarà sostenuto dal solo simbolo della Lega. A Venegono Inferiore non si vedrà il centrodestra unito, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia insieme, presente invece in quasi tutti gli altri Comuni al voto. Il motivo, spiega Fratus, è semplice: “Forza Italia ci ha praticamente detto di non voler contrastare Premazzi, che siede nel consiglio provinciale eletto tra le fila del Polo Civico delle Libertà, la formazione che ha unito per villa Recalcati i forzisti, Ncd e civici di centrodestra. Vista questa condizione, abbiamo preferito correre da soli ed essere così chiari coi cittadini in quella che sarà la nostra proposta politica per il paese, a differenza invece del sindaco e della sua squadra che unisce iscritti a partiti del centrodestra e personalità del Pd”. Insieme a Forza Italia mancherà un altro volto storico del consiglio comunale, Paola Stanchina. “In questi mesi ci sono giunte voci e abbiamo notato movimenti che non abbiamo apprezzato, poco chiari” continua Fratus.

