Emergenza cinghiali, incontro a Varese venerdì con l’assessore regionale Fabio Rolfi e il consigliere Emanuele Monti.

Emergenza cinghiali, incontro tra Regione e territorio

Maggiore attenzione al mondo agricolo e la ricerca di una strada per affrontare il problema dell’eccessiva presenza di cinghiali che mette a rischio sicurezza e coltivazioni. Incontro settimana prossima all’Ufficio Territoriale Regionale in viale Belforte 22 alle 14 tra l’assessore regionale Fabio Rolfi, il consigliere Emanuele Monti, le associazioni di categoria e le comunità montante.

“Dialogo col territorio”

Quello di venerdì sarà, spiega Monti, “Un incontro per creare un dialogo tra il territorio e Regione Lombardia, in modo da affrontare in maniera concreta ed efficace i problemi legati alla presenza dei cinghiali. Regione Lombardia è vicina ai propri cittadini e si mette a disposizione per risolvere le criticità emerse in questo periodo”. Sulla stessa linea Rolfi: “Il nostro impegno è quello di garantire sempre maggiore attenzione al mondo agricolo – sottolinea Monti – e la presenza sul nostro territorio dell’Assessore Rolfi è il segnale della volontà di Regione. Importantissimo, infatti, tenere acceso il dialogo con gli interlocutori sul territorio”.

