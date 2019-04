Il Sottosegretario Stefano Candiani e il deputato della Lega Matteo Bianchi ospiti a Vedano Olona per parlare di enti locali e buona amministrazione.

Enti locali, parola ai leghisti

Incontro pubblico sabato 27 aprile, alle 20.30 nella sala consiliare di villa Aliverti a Vedano Olona insieme al Sottosegretario del Ministero dell’Interno Stefano Candiani e al deputato Matteo Bianchi. I due, invitati dalla sezione cittadina del Carroccio, parleranno di enti locali e buona amministrazione. In particolare, Candiani illustrerà lo stato dei lavori dell’opera di scrittura del nuovo Testo Unico che ridisegnerà regole e norme sul funzionamento dei Comuni e, in particolare, delle Province rimaste in forte difficoltà dopo la riforma Delrio e il fallimento del referendum costituzionale che avrebbe dovuto eliminarle.

