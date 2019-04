Europee: Matteo Motta, ex sindaco di Calvignasco, nella lista dei candidati di Forza Italia per la circoscrizione del Nord Ovest.

Europee, l’ex sindaco di Calvignasco candidato con Forza Italia

Da Calvignasco a Bruxelles: l'ex sindaco del piccolo Comune dell'Abbiatense Matteo Motta è nella lista dei candidati di Forza Italia per la circoscrizione del Nord Ovest. Quindicesimo in lista, assieme a big come Silvio Berlusconi e Giusy Versace e a protagonisti di livello regionale e provinciale come Mauro Parolini, Lara Comi, Pietro Tatarella. Con Domenico Finiguerra, ex sindaco di Cassinetta in lista per i Verdi, Motta è l'unico rappresentante in lizza per il Magentino-Abbiatense.