Europee, nel Magentino-Abbiatense vola la Lega, che sfiora il 40% delle preferenze nel nostro territorio. Il partito di Matteo Salvini fa il pieno, seguito dal Pd coun una media sopra il 20%, mentre i 5 stelle superano in media l’11%. Crolla Forza Italia, sotto il 9%, Fratelli d’Italia si attesta sul 5%.

Europee, vola la Lega

A Boffalora il Carroccio supera il 47%, a Marcallo il 47,99%, il 48.4% a Ossona, ad Arluno il 43%, solo per citare alcuni risultati record. Boom di Europa verde a Cassinetta,trascinati dall’ex sindaco Finiguerra, con quasi il 18%.

Le preferenze

La circoscrizione nord ovest che elegge al parlamento di Bruxelles 20 deputati. Ottimo risultato personale per Finiguerra che prende 5.619 con Europa verde; 682.430 per il leader leghista Salvini, 89.098 per Angelo Ciocca, 44.338 per Silvia Sardone, 31.967 per Isabella Tovaglieri. Nel Pd sfonda l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia con 260.872 voti, quindi irene Tinagli con 103.595, Pierframcesco Majorino con 92.249, Patrizia Toia con 78.620. Forza Italia vede Berlusconi con 183.509, segue Salini con 36.584 e Comi con 31.674. Fratelli d’Italia vede in cima con 90.496 Giorgia Meloni. I cinque stelle vedono in testa Eleonora Evi con 16.700 preferenze.

Le comunali

Dalle 14 seguite sul nostro sito lo spoglio delle comunali, per scoprire chi la spunterà. Ecco come è andata nei comuni col candidato unico. Venerdì in edicola, uno speciale con tutti i dati, le interviste e le foto di vincitori e vinti.