Dopo la condanna a quattro anni e mezzo per concussione all’ex sindaco di Lomazzo Valeria Benzoni e a un tecnico comunale, interviene il Circolo Pd cittadino.

Ex sindaco di Lomazzo condannato, già pronto il ricorso

Colpevoli in primo grado di concussione per aver costretto, tramite la minaccia di allungare i tempi tecnici, a ridurre la volumetria commerciale di un nascente supermarket a favore di quella residenziale, necessaria per la costruzione di un centro disabili. Una pesantissima sentenza a quattro anni e mezzo di reclusione, quattro di interdizione dai pubblici uffici, 45mila euro di risarcimento e 10mila euro a sostegno delle spese processuali quella pronunciata verso l’ex sindaco di Lomazzo Valeria Benzoni e il tecnico comunale Guido Ceruti al termine del processo con rito abbreviato dal giudice Massimo Mercaldo, nonostante le richieste di assoluzione avanzate dal Pubblico Ministero. Subito dopo la sentenza, l’avvocato di Benzoni ha subito annunciato il ricorso.

Il Circolo Pd: “L’appello ribalterà la sentenza”

La sentenza ha ovviamente scatenato un putiferio, soprattutto politico, anche per via del ruolo di consigliere di minoranza attualmente coperto da Benzoni. E il Circolo cittadino del Pd “Angelo Vassallo” prende le difese dell’ex primo cittadino, con fiducia verso la magistratura guardando al giudizio di appello:

“In questo difficile momento esprimiamo la nostra vicinanza a Valeria Benzoni. Siamo rispettosi del lavoro della magistratura e preferiamo aspettare la documentazione della sentenza piuttosto che unirci al deprimente coro dei giudizi sommari.

Siamo convinti che il giudizio in appello ribalterà questa sentenza di primo grado considerando anche le richieste di assoluzione e archiviazione richieste dai Pubblici Ministeri alle udienze. Siamo sicuri della buona fede del nostro ex sindaco. Valeria ha esercitato le sue funzioni sempre con attenzione, scrupolo, sempre cercando di aiutare le persone in difficoltà”.

Circolo PD “Angelo Vassallo” Lomazzo – Cirimido

