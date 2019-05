Faccia a faccia: in collaborazione con un comitato di cittadini, La Settimana di Saronno organizza il confronto tra i candidati alla carica di sindaco del Comune di Limido.

Faccia a faccia in vista delle elezioni di Limido

Danilo Caironi, sindaco uscente e alla guida della lista «Insieme si può», e Luigi Saibene, ex primo cittadino alla guida della lista «Viva Limido», si confronteranno sulle criticità e su tematiche importanti relative al Comune, dall’ampliamento della scuola materna, alla gestione degli immobili comunali fino alla vita aggregativa, alla cultura e al settore sociale. Non mancherà il momento per illustrare la propria visione politica, per presentare se stessi e la propria lista e per fare l’ultimo appello al voto.

L’appuntamento è per stasera

L’appuntamento per i cittadini è stasera, venerdì 24 maggio, alle 21 nel teatro San Luigi dell’oratorio di Limido, in via Rimembranze. A moderare il confronto sarà il nostro giornalista Davide Bellombra.

TORNA ALLA HOMEPAGE E LEGGI ALTRE NOTIZIE