Famiglie islamiche in piazza Formenti “circondante” da forze dell’ordine. Alcune donne sedute sulle panche conversavano amichevolmente. Altre muovevano carrozzine di neonati, i bambini correvano tra le gambe degli adulti. Gli uomini, a piccoli capannelli in piedi, ridevano e scherzavano, i restanti ai tavolini del bar si gustavano una bibita. Insomma, come un normale pomeriggio di sabato, passando da piazza Formenti, il 4 maggio, a dare nell’occhio erano solo, a debita distanza, un paio di auto dei carabinieri e il numero elevato di persone di religione islamica.

E a chi chiedeva: “Perché vi siete riuniti?”, ci pensava Ayub Akhter presidente dell’associazione Moschea Abu Bakar a chiarire: “ Non siamo riuniti. Siccome domani o dopodomani incomincia il nostro mese sacro del Ramadan, le nostre famiglie sono uscite di casa magari per prendersi un gelato con i bambini, perché, poi per un mese non si può mangiare e bere. E’ un modo per farsi gli auguri. Ognuno è venuto di sua spontanea volontà e basta”.

“Chiediamo un luogo per pregare”

E allora, la domanda è sorta spontanea: ma perché proprio davanti al municipio, chiedete qualcosa al Comune? “Abbiamo chiesto un luogo per pregare in questo mese sacro. A Magenta ci hanno negato un luogo al coperto dove pregare. Ma noi paghiamo le tasse e vogliamo i diritti come gli italiani. Ci devono dare un luogo. La signora Chiara Calati ci ha fissato un appuntamento per il 15 maggio, ma saremo già a metà del Ramadan. Non credo che riusciremo a risolvere questo problema”.

Per il Comune un luogo non c’è

La comunità islamica magentina di 1500 persone è una realtà di rilievo come è possibile trovare un luogo coperto per un numero così elevato di fedeli? “ A noi andrebbe bene qualunque luogo anche uno spazio a cielo aperto”. Munib Ashfaq portavoce della moschea Abu Bakar è sulla stessa onda: “ Abbiamo scritto al Comune e la risposta ci è stata data venerdì sera, dicendoci che non dispone di alcun spazio coperto per poter ospitare la comunità islamica di Magenta, aggiungendo anche che nessuna struttura di proprietà

