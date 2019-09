Il candidato Sindaco Luciano Silighini Garagnani ha passeggiato ieri, sabato 21 settembre, per piazza De Gasperi provocatoriamente con una fascetta di fagioli sulla bocca e un rotolo di carta igienica in mano per protestare contro la mancata autorizzazione a svolgere la manifestazione per presentare la sua candidatura a sindaco.

Fascetta di fagioli sulla bocca, la provocazione di Silighini

“A Saronno non c’è censura. Tutto è permesso. Ubriacarsi per strada,spaccare vetrate,occupare stabili”, ha dichiarato, aggiungendo: “Si può fare tutto tranne che permette a Luciano Silighini Garagnani e alla lista l’Italia che verrà di presentare i propri progetti. Abbiamo preso più voti della quasi totalità di liste che quattro anni fa erano in appoggio alla Lega e ad Alessandro Fagioli eppure ci viene vietata la piazza”. “Chiederemo spiegazioni al Prefetto visto che oggi in piazza dove dovevamo essere noi c’è il gazebo proprio della Lega a caccia di nuovi tesserati ovvero persone che pagano per iscriversi al partito” chiosa Silighini brandendo la carta igienica “Saronno ha bisogno di stimoli diversi da quelli che ha oggi”.

