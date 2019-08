“Fatti infibulare”: bufera sull’esponente leghista. Accade a Magenta, dove è scoppiato un vero caso islamico. Le opinioni sono tutte legittime, ma a furia di alzare i toni, forse si è superato il limite del consentito. Ne giorni scorsi durante un dibattito social sulla vicenda, l’ex candidato consigliere della Lega Franco Palmieri ha invitato la consigliera comunale dem Marzia Bastianello a convertirsi, mettere il velo e farsi infibulare. Subito ne è scaturita una campagna di solidarietà all’esponente democratica. E il partito non è rimasto indifferente. “Dal candidato leghista parole inaccettabili, la Lega condanni il gesto, si scusi e prenda le distanze”. Intanto arrivano importanti attestati di solidarietà, tra cui quello degli ex sindaci Luca Del Gobbo, di centrodestra, e Giuliana Labria, di centrosinistra.

Il PD Magenta minaccia un’azione legale

“Se accetti le loro pretese non ti rimane altro che convertirti, metterti il velo, e appena possibile farti infibulare”. Con queste parole Franco Palmieri, candidato nel 2017 nella lista della Lega alle elezioni comunali, si è rivolto ad una consigliera comunale sui social network. “Al di là delle opinioni personali e delle opinioni politiche, le parole hanno un peso e non possiamo esimerci dal denunciare la violenza verbale che attraversa anche la politica magentina, specialmente sui social – afferma il capogruppo Pd Magenta Enzo Salvaggio -. Le vergognose affermazioni nei confronti della nostra consigliera comunale Marzia Sofia Bastianello sono inaccettabili. Sono parole indegne che non possono appartenere al normale e legittimo confronto politico. Avere idee differenti non autorizza nessuna persona e nessun partito a utilizzare simili termini. C’è un limite a tutto e questo limite è stato gravemente oltrepassato”. Tutto il Partito democratico esprime solidarietà alla consigliera Bastianello e si dice pronto a valutare l’eventualità di un’azione legale.

“La Lega chieda scusa”