Figli di coppie gay, lo stop del ministro

Lorenzo Fontana in commissione Affari sociali della Camera oggi, giovedì 26 luglio, ha preso duramente posizione contro il riconoscimento dei figli alle coppie omosessuali. “Rilevo come l’attuale assetto del diritto di famiglia non possa non tenere in conto di cosa sta accadendo in questi ultimi mesi in materia di riconoscimento della genitorialità, ai fini dell’iscrizione dei registri dello stato civile di bambini concepiti all’estero da parte di coppie dello stesso sesso facendo ricorso a pratiche vietate dal nostro ordinamento e che tali dovrebbero rimanere”, ha detto. Fontana non è nuovo a queste posizioni. Già nel giorno del giuramento del Governo Conte aveva detto che “le famiglie arcobaleno non esistono”.

L’appoggio di Salvini

Fontana in Parlamento ha poi annunciato anche novità sulla disciplina degli affidamenti familiari incassando il plauso del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Difenderemo il diritto del bambino ad avere una mamma e un papà”, ha detto il vicepremier.

In Martesana

Proprio ieri, mercoledì 25 luglio, a Vimodrone è avvenuta la prima registrazione di due gemelli di una coppia formata da due mamme. Il sindaco Dario Veneroni aveva auspicato un passo in avanti sul tema. Decisamente in contrasto con il ministro.

