Nel maggio 2015 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato, all’unanimità, la prima legge sulle ‘assistenti familiari’, coloro, cioè, che vengono comunemente definite badanti. La norma, intitolata ‘Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari’, interviene su questa professione, tipicamente dedicata ad anziani parzialmente o totalmente non-autosufficienti.

Oggi le badanti in Lombardia sono circa 200mila e i due terzi lavorano in nero.

«Con la legge finalmente si sono messe alcune regole, ma soprattutto si vuole dare un aiuto economico alle famiglie, in base al loro reddito, a patto che assumano con regolare contratto la badante o mettano in regola quella già al lavoro, iscrivendola al Registro territoriale – fa sapere Carlo Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale e consigliere del Pd componente della Commissione Sanità, primo firmatario, proponente e relatore in Aula della norma – Ora finalmente, a quattro anni di distanza, dopo molteplici miei richiami, Regione Lombardia comincia a mettere in atto quanto previsto dalla legge. Con delibera di Giunta dell’assessore alle Politiche per la famiglia vengono previste risorse, per oltre 4 milioni di euro, per gli ambiti territoriali comunali, destinate all’implementazione degli Sportelli badanti, e per le famiglie, sotto forma di bonus sulla base del reddito Isee».