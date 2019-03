Flash mob a Cormano contro traffico e inquinamento.

Legambiente contro la Regione

“La situazione delle infrastrutture viabili della zona Nord di Milano è inaccettabile: i cantieri interrotti della Rho-Monza e il degrado della superstrada Milano-Meda ne sono l’esempio”.

Flash mob a Cormano

Legambiente annuncia un “blitz” martedì mattina all’angolo fra via Figini e via dei Giovi a Cormano. “Legambiente intende mantenere alta l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sulla sicurezza e la salute del territorio. Si continuano a costruire nuove strade e autostrade, ma al contempo non c’è alcuna cura e manutenzione di quelle esistenti: una politica regionale che l’associazione ambientalista contesta”.

“Azione rapida”

“Serve invece un’azione rapida per riqualificare la rete stradale e per terminare in modo sostenibile e senza pedaggio la Rho-Monza, riorganizzando l’intera mobilità dell’area metropolitana. Inoltre per contrastare il forte inquinamento l’area B istituita dal Comune di Milano riteniamo che debba essere estesa a tutta l’area metropolitana, unitamente al biglietto unico integrato per sostenere il trasporto pubblico e l’integrazione metropolitana”.

Saranno presenti Marzio Marzorati, vicepresidente di Legambiente Lombardia, Gianmario Ubbiali, presidente circolo di Cormano‬, Marco Moschetti, presidente circolo di Bollate, Luigi Lunardi, presidente circolo di ‬Paderno Dugnano, Anna Merli, presidente circolo di Cusano Milanino, soci e cittadini del territorio.