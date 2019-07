Forza… Calati: gli azzurri col sindaco, dopo l’attacco diretto di Noi con l’Italia. Arriva a scoppio ritardato e, se possibile, complica ancora di più lo scenario del centrodestra magentino, già martoriato dalla querelle tra Del Gobbo (NcI), gli ex del gruppo e la prima cittadina, espulsa di fatto una settimana fa dal partito.

Forza… Calati: gli azzurri col sindaco

“Il nostro gruppo di FI in modo coeso, nelle figure dei Coordinatore, Consiglieri, Assessori e sostenitori, conferma il pieno sostegno al Sindaco Chiara Calati e alla maggioranza di cui fanno parte a pieno titolo. Continueremo nel nostro lavoro quotidiano, ognuno con i propri ruoli, per realizzare il programma condiviso e sottoscritto in campagna elettorale”.

“Creiamo un centrodestra unito”

Forza Italia, insomma, sostiene Calati, ma strizza l’occhio agli “amici” di NcI, di fatto ancora partner di amggioranza: “Considerando che Forza Italia e’ un partito politico in piena riorganizzazione e rilancio, ci auspichiamo che cresca nei consensi, anche in forza della prospettata unificazione con i “cugini” di Noi con l’Italia, in piena sintonia con i nostri alleati del Carroccio e di Fratelli d’Italia”. Insomma, a quel grande partito di centrodestra auspicato da Del Gobbo si può lavorare. anche se gli screzi e le divergenze di veduta sembrano molti.

“D’accordo con Calati”

“Concordiamo con la dichiarazione del Sindaco Chiara Calati che per noi e’ e rimarrà’ il Sindaco di tutta la coalizione. L’intelligenza riconosce l’intelligenza, la grandezza riconosce la grandezza”, ribadisocno Felice Sgarella ,Giuseppe Cantoni , Federica Garavaglia , Fabrizio Ispano , Laura Cattaneo, Patrizia Morani. Insomma, tutti col sindaco ma porta aperta anche ai contestatori di NcI. Davvero una calda estate politica….