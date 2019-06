Forza Italia Legnano si affida a Roberta Paparatto. L’avvocato legnanese è stata infatti nominata commissario della sezione cittadina.

Forza Italia Legnano, “Ripartiamo dai nostri valori”

“Ripartiamo dai nostri valori, dalle persone, dai contenuti e dalla forza del nostri territorio”. Questo il commento di Roberta Paparatto, nominata poche ore fa commissario di Forza Italia a Legnano. “Ringrazio il coordinatore provinciale e tutto il partito per la fiducia che hanno valuto accordarmi – sottolinea Paparatto, candidata alle recenti elezioni europee per le quali ha ottenuto 1.960 preferenze personali – Il risultato conseguito da Forza Italia, perfettamente in linea con le percentuali regionali, dimostra che c’è una base solida da cui ripartire nonostante il momento molto delicato che sta attraversando il nostro gruppo proprio a Legnano”.

“È passato lo tsunami da queste parti, ma noi siamo ancora in piedi”

“È passato lo tsunami da queste parti – prosegue Paparatto -, ma noi siamo ancora in piedi. Sono certa che gli amministratori coinvolti sapranno affermare la correttezza del loro operato. Ma il partito ha superato una grande prova, ha dimostrato di esserci. Molti cittadini lo hanno capito”.

“Ora guardiamo avanti in modo concreto e determinato”

“Ora bisogna guardare avanti – conclude il nuovo commissario di Forza Italia a Legnano – in modo concreto e determinato. I prossimi mesi saranno particolarmente difficili e impegnativi. Ma anche molto importanti e decisivi. Abbiamo saputo coinvolgere nel nostro progetto parecchi giovani che credono nei valori liberali dei quali Forza Italia è forza propulsiva. Non possiamo tirarci indietro. Legnano sarà una delle città simbolo delle capacità aggregative di un centrodestra che rappresenta l’unica opportunità di crescita e di sviluppo per le nostre comunità e per l’intero Paese”.

