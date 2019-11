Forza Italia riconferma Urbano e apre a nuovi alleati. Nella mattinata di domenica 24 novembre, a seguito della convocazione da parte del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, si è svolto il Congresso comunale di Corbetta che non ha riservato scossoni, con la rielezione di Alessio Urbano, fedelissimo del sindaco Marco Ballarini. “Un momento di confronto sul presente e futuro della politica nazionale e corbettese tra iscritti, militanti e simpatizzanti”, ha premesso Urbano. Dopo i saluti del Sindaco e Consigliere Metropolitano Marco Ballarini, che, ricordiamolo non è iscritto al partito da tempo, l’assemblea ha eletto Urbano coordinatore comunale di Forza Italia per i prossimi 3 anni.

Chi è Urbano

Simpatizzante del partito di Silvio Berlusconi sin dal 1994, Urbano si è iscritto al partito nel 1997 dove ha iniziato, e continua, l’attività politica insieme all’attuale Sindaco Marco Ballarini. Eletto Consigliere comunale nel 2006, dal 2011 ad oggi ricopre la carica di Presidente del Consiglio Comunale della Città di Corbetta. “Sono molto soddisfatto per questa elezione e ringrazio per la fiducia accordatami. Ringrazio il Capogruppo Introini e gli iscritti al partito che stanno condividendo insieme a me questo entusiasmante percorso politico-amministrativo. A tutti gli iscritti e simpatizzanti dico di seguirci e di sostenerci anche in questo momento di transizione del nostro partito.Forza Italia a Corbetta è parte integrante della maggioranza Comunale guidata dal Sindaco Marco Ballarini, al quale rinnoviamo la nostra fiducia, ed è soddisfatta del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti in questi anni di Amministrazione. Al contrario, le forze di minoranza sono in evidente difficoltà e la dimostrazione la riscontriamo nel fatto che non arrivano proposte concrete per il bene dei nostri concittadini”, ha commentato.

Forza Italia riconferma a Urbano e apre a nuovi alleati

Alle elezioni comunali manca un anno e mezzo, ma nel centrodestra già fremono i preparativi. Ed è su questo tema che Urbano riaccende la politica con un’apertura da non sottovalutare: “Alle prossime elezioni amministrative del 2021 Forza Italia farà convintamente parte dell’attuale coalizione con Viviamo Corbetta e tutte quelle forze civiche e politiche, che vorranno sostenere l’attuale Amministrazione guidata dal Sindaco Marco Ballarini che si sta dimostrando, nei fatti, concreta, attenta rispetto alle istanze proposte dai cittadini e con una importante progettualità rispetto agli obiettivi da raggiungere nel futuro”. Un invito a riaprire forse il dialogo con la Lega che, nel 2016, partecipò con un proprio candidato sindaco? Forse, anche se l’attuale segretario, Annamaria Noè, si dice stia “studiando” da primo cittadino e, come consigliera di minoranza, insieme a Riccardo Grittini, non risparmia stilettate all’attuale Amministrazione. Di certo i giochi sono aperti…