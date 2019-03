Rubrica “Il governatore risponde”: per inviare le vostre domande al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana scrivete a ilgovernatorerisponde@netweek.it.

La domanda di questa settimana

Buongiorno presidente. Ho due figli rispettivamente di 13 e 15 anni, appassionati di sci, e ho letto che a fine mese la Regione consente di sciare gratis a chi ha meno di 16 anni. Vorrei per cortesia saperne di più e capire come funziona, se bisogna fare una richiesta particolare e con quali modalità. Grazie mille e complimenti per l’iniziativa.

Luigia – Como

Il governatore risponde

Buongiorno Luigia. Le confermo che abbiamo approvato in Giunta, su proposta dell’assessore allo sport Martina Cambiaghi, il progetto “Free Skipass 2019”, promosso in collaborazione con “Anef Ski Lombardia”, il consorzio delle aziende funiviarie, che prevede uno stanziamento regionale di 500mila euro per consentire l’utilizzo gratuito degli impianti di risalita ai ragazzi fino ai 16 anni, nei due fine settimana del 23/24 e del 30/31 marzo. L’iniziativa rientra nel più ampio programma regionale volto ad incentivare la pratica dello sci in Lombardia e fa seguito ad altri progetti come, ad esempio, “SkipassLombardia”, la tessera “pay per use” che permette di evitare le code e pagare esattamente per quanto si ha sciato.

Per accedere a “Free Skipass 2019” i nati fino al 2003 residenti in Lombardia dovranno registrarsi sul sito www.skipassLombardia.it oppure tramite l’apposita app “Snow.App” presente sugli store per Android e per Apple. Effettuata la registrazione, per richiedere la tessera sarà necessario inserire una carta di credito valida (sono accettate anche le prepagate) che possa fare da garanzia. La tessera si potrà usare anche in tutti gli altri giorni, ma nei due week-end non verrà prelevato denaro dalla carta. Continuiamo così a mettere in atto azioni mirate a facilitare l’avvicinamento dei giovani alla pratica degli sport invernali, anche in vista della decisione sulla candidatura per i Giochi Olimpici Invernali del 2026.

All’iniziativa aderiscono tutte le stazioni sciistiche della Lombardia, nello specifico: Ponte di Legno e Tonale, Livigno, Bormio, Santa Caterina Valfurva, Aprica, Maniva Ski, Alpe Teglio, Schilpario, Presolana e Monte Pora, Montecampione, Piani di Bobbio e Artavaggio, Skiarea Valchiavenna, Valmalenco, Foppolo e Brembo Ski, Colere, Lizzola, Piazzatorre, Oga, Selvino, Spiazzi di Gromo, Valgerola, Val Palot, Valdidentro e Borno – Monte Altissimo. Mi auguro che i suoi figli, così come tantissimi altri giovani lombardi, possano trascorrere due fine sereni settimana all’insegna dello sport e del divertimento, sulle nostre splendide montagne lombarde.