Nuovi furti a Malnate, la denuncia del consigliere leghista Paola Cassina.

Furti a Malnate nelle zone di Villa Rossi e Rovera

“Purtroppo è ricominciato il triste scenario che vede in questo periodo le case dei malnatesi saccheggiate”. A parlare, in una nota stampa, è il consigliere comunale della Lega Paola Cassina dopo le notizie in settimana di nuovi furti a Malnate. “Dalle prime ricostruzioni – fa sapere – sembra che le zone di Villa Rossi e Rovera siano le zone più calde. Riteniamo, come sempre, fondamentale la comunicazione per allertare i cittadini di quanto sta succedendo”.

Allarme via social

Notizie e allarmi che corrono, come ormai d’abitudine, attraverso i sistemi di comunicazione informatici. “Tramite social e chat tra vicini alcuni singoli cittadini si stanno informando e allertando autonomamente – prosegue Cassina – Diversamente, dall’Amministrazione tutto tace quello che ci chiediamo è se il Sindaco possa garantire la giusta tranquillità ai cittadini. Ci aspettiamo rassicurazioni, ci aspettiamo che questi episodi vengano in qualche modo contenuti o perlomeno fronteggiati.

Aspettiamo delle risposte concrete da parte dell’Amministrazione”.

