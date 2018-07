Fusione tra Vermezzo e Zelo, prosegue la campagna informativa dei due Comuni: due nuovi appuntamenti il 12 ed il 19 luglio. Osservazioni entro il 30 luglio.

Fusione tra Vermezzo e Zelo: incontri pubblici il 12 e il 19

Fusione tra Vermezzo e Zelo Surrigone: al rush finale la campagna informativa dei due Comuni per ilustrare i benefici del progetto. Due nuovi incontri previsti questa settimana: il 12 luglio alle 21 alla materna di via Dante Alighieri di Zelo Surrigone ed il 19 luglio alle 21 all’oratorio don Beneggi di via XXXIV Maggio a Vermezzo. A presentare il progetto, Maurizio Pellizzer, consulente esperto di fusioni scelto dai due Comuni al quale i cittadini potranno rivolgere le proprie domande.

Fusione tra Vermezzo e Zelo: osservazioni entro il 30 luglio

Il 30 luglio alle 12 scadono invece i tempi per presentare le proprie osservazioni in merito al progetto di fusione, che possono essere inviate tramite una pec al Comune di Vermezzo o a quello di Zelo o in forma cartacea direttamente presso uno dei due Municipi.