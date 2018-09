Cittadini di Vermezzo e Zelo Surrigone alle urne per il referendum consultivo sulla fusione tra i due Comuni. Vince ampiamente il sì. A QUESTO LINK I COMMENTI E LE ANALISI DEGLI AMMINISTRATORI DEI DUE COMUNI

LA DIRETTA DI SETTEGIORNI

H. 23.50 Il commento del sindaco di Zelo Surrigone Gabriella Raimondo: “Abbiamo avuto il coraggio di fare una operazione che altri non hanno avuto. Qualcuno ha cercato di fermare questo processo anche infangando le persone: non è stato costruttivo. Questa fusione porterà un cambiamento, per quanto riguarda soprattutto il miglioramento della qualità in settori amministrativi ad oggi un po’ limitati”

H. 23.25 Il sindaco di Vermezzo Andrea Cipullo:”Con questo referendum i cittadini di Vermezzo e Zelo hanno espresso la volontà di un cambiamento importante per il loro territorio, è un passaggio storico”



H. 23.09 Dato definitivo dalla sezione 2 di Zelo Surrigone: 218 voti per il sì, 129 per il no



H. 23.05 Inizia lo spoglio nella sezione 1 di Zelo: sì in vantaggio 96 voti a 50



H 23.04 Vermezzo, sezione 1: parziale di 250 a 120 in favore del sì



H. 22.55 Vermezzo, sezione 2: 273 a 172 a favore del sì



H 22.49 Ormai definita la situazione dalla sezione 2 di Zelo: vince ampiamente il sì (parziale di 165 voti a 80). Scrutinio non ancora iniziato nella sezione 1. Si attendono aggiornamenti anche da Vermezzo, da dove tuttavia si prevedono risultati analoghi



H 22.45 Sezione 2 di Zelo: si allarga la forbice a vantaggio del sì: 90 a 40

H 22.42 Prime schede scrutinate nella sezione 2 di Zelo Surrigone: in vantaggio il sì 60 voti a 30. Spoglio non ancora iniziato per la sezione 1

H 22.35 Il dato definitivo dal seggio 3 di Vermezzo: affluenza al 48,72%. Complessivamente vicina la soglia del 50%



H 22.30 L’affluenza nei due seggi di Zelo Surrigone è stata del 48,50% e del 50%



H. 22 Urne chiuse, inizia lo spoglio dei voti a Zelo Surrigone e Vermezzo

H 21.30 A mezz’ora dalla chiusura dei seggi, a Vermezzo l’affluenza si attesta al 45,14% al seggio 1, al 48,50% al seggio 2 e al 48,10% al seggio 3



H. 8 Cittadini di Vermezzo e Zelo Surrigone chiamati oggi al voto per il referendum consultivo in merito alla fusione tra i due Comuni. Urne aperte ai seggi nelle scuole dell’infanzia dei rispettivi Comuni. Non è previsto il quorum, ma perchè si avvii l’iter che porterà al “matrimonio” tra i due Municipi è necessario che il sì prevalga in entrambi i Comuni. Ai cittadini è chiesto anche di esprimere la propria preferenza sul nome del nuovo ente. Queste le opzioni proposte: Vermezzo con Zelo, Zelo con Vermezzo, Vermezzo Surrigone, Vermezzelo, Vermezzo con Zelo Surrigone.