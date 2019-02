Gabriele Baraldo ha rimesso l’incarico del Carroccio di Castano Primo.

Gabriele Baraldo, l’annuncio

A meno di tre mesi dalle elezioni, si è dimesso da capogruppo è consigliere della lega di Castano Primo, Gabriele Baraldo.

La decisione è stata letta nel Consiglio comunale di questa sera, lunedì 18 febbraio 2019. “Rassegno le mie dimissioni – ha dichiarato Baraldo -. Ringrazio i cittadini e chiedo loro scusa, di sicuro non è una decisione presa a cuor leggero. Non tradisco il mandato ma proseguirò su un altro piano, forse più tecnico, il cui percorso sarà in parte incompatibile. Infatti inizierò un’esperienza nel terzo settore. È stato un onore sedere qui con voi”.

A Baraldo sono andati i ringraziamenti di tutti gli amministratori che siedono in Consiglio comunale.

