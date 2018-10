Gaffe sulla Shoah: il Pd bacchetta Marcello Foa

Lia Quartapelle Procopio, deputata Pd nata a Varese il 15 agosto 1982, ma cresciuta (anche politicamente) a Milano, è salita alla ribalta per una bacchettata all’indirizzo di Marcello Foa, giornalista italo-ticinese da poco eletto Presidente Rai.

“Questo signore che ‘celebra’ il rastrellamento del Ghetto di Roma è il presidente Rai. O non sa il significato delle parole che usa o pensa che il 16 Ottobre sia da celebrare. In ogni caso è totalmente inadatto al ruolo che occupa. Abbracci agli amici della Comunità ebraica di Roma in questa dolorosa ricorrenza. Banalizzare l’esercizio della memoria è la cosa più pericolosa che si possa fare”.