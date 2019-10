Verso la ricostituzione dei comitati di frazione a Gaggiano: è stato istituito il gruppo di lavoro per verificare la disponibilità sul territorio.

Gaggiano, comitati di frazione: ecco il gruppo di lavoro

Il consiglio comunale ha nominato la commissione che si occuperà di valutare l’ipotesi di formare nuovamente i comitati di frazione. Dopo il pressing da parte della consigliere di Rilanciamo Gaggiano Eleonora Bortolotto cominciato durante il consiglio di insediamento dello scorso 14 giugno, il sindaco, dopo aver ricevuto un’interrogazione e un’interpellanza firmate dall’opposizione, ha inserito l’argomento nell’ordine del giorno del terzo consiglio comunale con la proposta di istituire un gruppo di lavoro che andrà a verificare innanzitutto se ci siano persone disposte a ricoprire il ruolo in ogni frazione.

Per Insieme per Gaggiano, che nel suo programma non aveva previsto l’istituzione dei comitati, ci sarà il vicesindaco Francesco Berardi insieme all’assessora Marzia Zucca mentre per Rilanciamo Gaggiano è stata nominata la consigliera Bortolotto che con la sua determinazione ha già fatto sapere di voler istituire i comitati entro fine anno. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE