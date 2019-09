Gaggiano: sarà inaugurata sabato 21 settembre la pista ciclabile tra la stazione ferroviaria e la frazione di San Vito.

Gaggiano: inaugura la ciclabile di San Vito

Sarà inaugurata sabato 21 settembre la pista ciclabile tra la stazione ferroviaria e la frazione di San Vito. Il collegamento ciclabile, realizzato grazie ai finanziamenti ottenuti dal progetto «Risi & Bici» in grado di assicurare al Comune la copertura del 70%, è stato progettato lungo un vecchio sentiero agricolo tra si snoda tra il campo da golf e l'area adibita a orti presente Gaggiano e la sua frazione arrivando al Bosco dei 100 passi. Per realizzare i due chilometri di tracciato, inseriti nel progetto intercomunale Risi&Bici presentato nel 2014 insieme ai Comuni di Binasco, Noviglio e Rosate, ci sono voluti alcuni mesi di lavoro. L'inaugurazione del nuovo collegamento ciclabile è stato inserita all'interno della settimana europea della mobilità in bicicletta, a cui il Comune di Gaggiano aderisce dopo aver ottenuto proprio nel 2019 il riconoscimento di «Comune ciclabile Fiab».