Gaggiano-Corsico, incrocio della tangenziale pericoloso: la Prefettura risponde al Comitato spiegando perchè non si può installare il semaforo.

Gaggiano, incrocio della tangenziale, no del Prefetto al semaforo

Risposta “tiepida” della Prefettura al Comitato di cittadini che si batte per la messa in sicurezza dell’incrocio sulla Vecchia Vigevanese in corrispondenza dell’uscita della tangenziale ovest Corsico-Gaggiano, teatro di ripetuti incidenti negli anni. Il Comitato aveva inviato una richiesta di intervento anche alla Prefettura. Che ha risposto: “Si conferma l’attenzione della Prefettura sul tema, oggetto di uno specifico Tavolo tecnico qui istituito al quale partecipano tutti i rappresentanti degli Enti che hanno competenza tecnica in materia. Nel corso dell’ultima riunione è stato concordato di richiedere al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri i dati sugli incidenti stradali verificatisi, in orario notturno, nel periodo 1 gennaio 2013-15 giugno 2017, in modo da avere un quadro completo dell’incidentalità stradale rilevata in quel lasso di tempo”.

Il dato comunicato è di “dieci sinistri che, sommati ai 60 rilevati dalla polizia locale e da Milano Serravalle, determinano una media di un incidente al mese circa”. Quindi, il passaggio decisivo, quello con cui la Prefettura boccia l’ipotesi dell’installazione di un impianto semaforico: “La soluzione è già stata esaminata, ma non è stata ritenuta tecnicamente perseguibile”. La conclusione: “Il Tavolo ha sollecitato i soggetti istituzionali competenti a individuare fonti di finanziamento per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla risoluzione delle criticità presenti”. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE