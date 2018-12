Gaggiano, la variante al Pgt sarà presentata alla cittadinanza mercoledì 19 dicembre. E’ polemica sulla scelta dell’orario.

Gaggiano, variante Pgt: assemblea mercoledì 19 dicembre

Sarà presentata alla cittadinanza mercoledì 19 dicembre in aula consiliare la proposta di variante all’attuale Piano di governo del territorio messa a punto dall’amministrazione comunale. Il lungo lavoro di revisione del Pgt, cominciato ufficialmente nel 2014 dopo pochi mesi dall’insediamento della giunta Perfetti, sarà raccontato dallo studio di professionisti che ne ha curato la stesura, aggiornando il documento urbanistico secondo le nuove disposizioni legislative inserendo alcune novità in merito allo sviluppo di alcune aree.

In merito all’incontro previsto mercoledì prossimo c’è stata la presa di posizione del Comitato Buon Senso Comune di Gaggiano che lo ha descritto come «un mero formalismo fine a se stesso» in grado di non assicurare la partecipazione della cittadinanza. L’oggetto della critica del comitato è l’orario di convocazione dell’incontro, fissato per le ore 17, «che rende impossibile l’effettiva partecipazione dei cittadini». TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE