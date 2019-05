Galera e castrazione chimica per pedofili e stupratori: la raccolta firme a Legnano.

Domani, sabato 4 maggio 2019, dalle 10 alle 13 al mercato cittadino e dalle 10 alle 18 in piazza San Magno, ci sarà la raccolta firme a sostegno della proposta avanzata dalla Lega per introdurre la castrazione chimica per pedofili e stupratori. “La nostra tolleranza zero si concretizza in proposte di legge come questa: pene esemplari per reati infami”. Sarà anche un occasione di confronto costruttivo con i cittadini in merito ai progetti che coinvolgono Legnano.