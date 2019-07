Gallera rilancia Calati: “Forza Italia è con te”. L’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nei giorni scorsi a Magenta in occasione dell’inaugurazione del Poliambulatorio dell’ospedale, ha incontrato il sindaco Chiara Calati insieme agli assessori di Forza Italia Patrizia Morani e Laura Cattaneo, al capogruppo in Consiglio comunale Giuseppe Cantoni e al coordinatore cittadino Felice Sgarella.

Incontro strategico

Durante la riunione sono state affrontate alcune tematiche di carattere generale ritenute strategiche per la città, anche in considerazione del panorama politico in costante evoluzione.

Gallera rilancia Calati: “Forza Italia è con te”.

Gallera ha ribadito “il pieno supporto di Forza Italia all’operato dell’Amministrazione e alle scelte della maggioranza, nell’ottica di una collaborazione dinamica e propositiva che potrà rafforzare il buon governo locale e giovare al futuro di Magenta e dei suoi cittadini”. Dopo la frattura con gruppo politico che l’ha candidata a prima cittadina, Calati incassa il supporto di Forza Italia.

