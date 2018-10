Garbagnate, il referente del gruppo Forza Nuova Groane denuncia i continui dinieghi del sindaco leghista Barletta all’organizzazione di gazebo in paese. Il caso.

Garbagnate, Forza Nuova: “Sindaco anticostituzionale: ci nega i gazebo”

Autorizzazioni per allestire un gazebo in piazza più volte negate per problemi legati alla pubblica sicurezza: esasperato per i continui “niet” avuti dal sindaco leghista di Garbagnate Milanese Davide Barletta, il responsabile del gruppo Forza Nuova Groane Francesco Fantetti decide di denunciare quello che lui stesso definisce “un fatto alquanto strano in democrazia” e che a suo avviso potrebbe anche rappresentare una scelta contraria alla Costituzione da parte del primo cittadino garbagnatese.

“Problemi di pubblica sicurezza? No, va contro l’Articolo 21”

Spiega il referente locale del gruppo di destra radicale: “Piu volte il nostro gruppo politico di appartenenza ha chiesto di potere effettuare un banchetto di propaganda sul territorio di Garbagnate Milanese Questa richiesta è sempre stata respinta più volte, dando un parere contrario causa problemi di sicurezza pubblica. Per noi va contro la Costituzione italiana articolo 21. Giusto per chiarire, le nostre idee possono non piacere a tutti, ma le divulghiamo senza creare problemi ai cittadini ed ai vari amministratori che guidano i vari Comuni dove abbiamo già fatto iniziative simili come Origgio,Caronno Pertusella,Cesate, Uboldo e Senago”.

“Chiederemo un incontro con forze dell’ordine e sindaco”

Non così tuttavia a Garbagnate: “Chiediamo la possibilità di manifestare, sicuri che non ci sarà alcuna sorta di problemi, dal momento che noi facciamo politica al fianco ed in difesa del popolo italiano, ormai abbandonato a sé stesso. Sarà poi nostra intenzione nelle prossime settimane chiedere un incontro con i rappresentanti dell’ordine per confrontarci su quali siano i reali problemi di sicurezza che potrebbero esserci nel caso di un nostro banchetto di propaganda politica a Garbagnate Milanese, da parte nostra nessuno!!! Successivamente chiederemo anche un incontro con il sindaco di Garbagnate Milanese, in quanto molti suoi colleghi non si sono opposti in alcun modo allo svolgimento dei gazebi, per avere delucidazioni”.

“Ci occupiamo delle persone bisognose (italiane)”

Fantetti ricorda inoltre che: “Oltretutto il gruppo Groane di Forza Nuova non fa solo propaganda politica ma si occupa anche di persone bisognose (italiani) e in occasione del Santo Natale porta dei piccoli doni nei reparti pediatrici di alcuni ospedali della zona. Nel nostro operato non c’è nulla che possa ledere la dignità di nessuno, anche quelle associazioni che sicuramente non hanno lo stesso nostro pensiero politico e che hanno il compito di ricordare i vari eventi storici,come noi i nostri”. Torna alla home page.