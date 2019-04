L’assessore a Bilancio e Politiche scolastiche Simone Gelli: “Paritarie, polemica basata sul nulla”. Il vicesindaco non le manda a dire al Pd, dopo la bagarre scatenata per la lettera delle paritarie agli amministratori.

Gelli: “Paritarie, polemica basata sul nulla”

“E’ vero li avevamo convocati in gennaio, per un ragionamente complessivo. Poi arrivò il piano finanziario di Aemme con 280mila euro in più per i rifiuti. Politica è anche rispetto, non ci piace prendere in giro la gente. In quel momento avrei dovuto prendere in giro qualcuno,non avevo certezze e ci sono capitoli che non potevo tagliare. Ho preferito chiudere con Aemme, conoscere la capacità di spesa e quindi andare dalle paritarie con risposte chiare. Un’operazione chiara, limpida e trasparente”.

Stoccata al Pd

Adesso che ogni numero è al suo posto, Gelli vedrà le paritarie. Incontro fissato la prossima settimana. “Non sono come il Pd che a Pontenuovo diceva di presentare richieste per piani di viabilità e poi non le valutava. La lettera è arrivata settimana scorsa, io sono stato anche dal parroco per spiegare il problema. Non mi nascondo. Il Pd invece di polemizzare spieghi perché si accorge solo ora delle paritarie. Quand’era al governo, Razzano tagliò 70mila euro alla convenzione. Il sindaco Calati ne ah rimessi 30mila l’anno scorso, 5mila ancora quest’anno. Insomma loro -75mila euro, noi più 35mila. Non è una questione di ascolto ma di correttezza. Se in passato erano soliti vendere la pelliccia dell’orso prima di averlo cacciato, beh io non sono così. Parlo coi numeri”, chiosa.