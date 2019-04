Gianbattista Fratus al contrattacco dopo la denuncia per falso in atto pubblico presentata dai consiglieri dimissionari.

Gianbattista Fratus: “li denunceremo”

“Li denunceremo per calunnia”. Così il sindaco Fratus e la sua giunta nel corso della conferenza stampa convocata per ripercorrere gli atti compiuti nel corso delle ultime settimane, dall’esplodere della crisi (“non politica ma di poltrone” rimarca nuovamente il primo cittadino) con le dimissioni di 12 consiglieri più uno alla surroga di quest’ultimo, Mattia Rolfi, per mano del commissario ad acta Marzio Maccarini.

Surroga che riporta la maggioranza nel parlamentino legnanese, che tornerà a riunirsi già la settimana prossima – giovedì 18 e venerdì 19 – per l’approvazione del bilancio e la surroga degli altri 12 consiglieri dimissionari.

Le parole del sindaco