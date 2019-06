Il programma di Irene Bellifemine e della sua coalizione ha molto in comune con quello che Gori ha portato a Bergamo. Si parla infatti di sostenibilità, diminuzione del traffico a favore di pedoni e ciclisti, polo culturale, riqualificazione dei quartieri, sicurezza e cittadinanza attiva, rinnovamento degli impianti sportivi, tecnologia e smart city, servizi in aiuto a giovani (per l’aggregazione e il lavoro) e anziani(per assistenza e servizi). I valori con cui si vuole amministrare una città e di cui parlerà Gori sono gli stessi che guidano il candidato Irene Bellifemine: partecipazione, ascolto, condivisione, profonda conoscenza del territorio e indiscusso amore per la propria città. La visione in comune di Gori e Bellifemine, nel chiedere la rinnovata fiducia ai cittadini al voto, è quella di poter concludere progetti importanti (per Malnate ad esempio l’applicazione del piano urbano di mobilità sostenibile, la realizzazione del polo culturale, l’efficientamento energetico delle scuole) e poterne avviare di nuovi per migliorare la qualità di vita, i servizi e la bellezza di Malnate.