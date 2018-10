Giovedì 11 ottobre la serata organizzata da Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, nella sala consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Gioventù Nazionale: “La Comunità che avanza”

L’evento, dal titolo “La Comunità che avanza”, è stato moderato dal giornalista di Libero Renato Besana. Dopo i saluti del sindaco Cesare Nai e l’introduzione del referente cittadino di FdI, Daniele Morani, ha visto nella prima parte della serata, l’intervento di chi ha attraversato gli ultimi cinquant’anni del movimento giovanile della destra italiana, dagli anni ’60 ad oggi. E così hanno preso la parola gli onorevoli Ignazio La Russa,Paola Frassinetti e Carlo Fidanza per poi arrivare a Checco Lattuada e Fabio Raimondo.

La seconda parte

Nella seconda parte della serata la parola è passata ai ragazzi di Gioventù Nazionale che hanno dibattuto sugli orientamenti per il movimento giovanile di FdI alla presenza del presidente nazionale Fabio Roscani e del direttivo provinciale.

Le dichiarazioni di Morani

“Esprimo viva soddisfazione e ringrazio i ragazzi di GN, per aver dimostrato ancora una volta come si possa e si debba fare politica anche fuori dai palazzi – ha commentato Morani – e che la politica non si a solo una questione di liste e seggi da conquistare. Bello vedere tanti ragazzi che si mettono in gioco e si impegnano per il futuro dell’Italia”.

