Giudici sottoscrive l’iniziativa garante per le vittime di reato

Lombardia istituzione garante per vittime di reato

Simone Giudici, consigliere della Lega al Pirellone e membro della Commissione Affari Istituzionali si esprime circa l’istituzione del Garante regionale per le vittime di reato.

“Ho sottoscritto con piacere questa iniziativa, che ritengo doverosa, proposta dal Consigliere Beccalossi, per offrire un aiuto concreto ai cittadini della nostra Regione, vittime di reati. Purtroppo costi e tempi della giustizia italiana pongono in situazione di forte penalità coloro che subiscono un reato, che si tratti di un crimine di natura sessuale, piuttosto che di furti o truffe. Il progetto in questione quindi punta alla creazione di una figura dedicata, in grado di offrire un primo sostegno per le vittime, fornendo informazioni circa modi e tempi per presentare denuncia o querela, oltre che assistenza psicologica e legale di base.Quella del Garante per le vittime di reato è un’iniziativa lodevole e innovativa, inoltre la Lombardia sarebbe la prima regione a realizzare qualcosa di analogo. Per questo motivo la Lega ha voluto sottoscrivere convintamente il progetto, consapevoli di come spesso i cittadini che subiscono un reato si trovino lasciati a se stessi in una situazione certamente spiacevole e dolorosa”.