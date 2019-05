L’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia ieri ha incontrato cittadini e militanti Pd a Corbetta.

Giuliano Pisapia a Corbetta col Pd

Anche Corbetta nel tour elettorale di Giuliano Pisapia e di Pd-Siamo Europei. Ieri l’ex sindaco di Milano, capolista alle elezioni europee, ha incontrato sostenitori e simpatizzanti. “I nazionalismi indeboliscono Europa – ha esordito il segretario del circolo cittadino Lorenzo Barbaglia – Non è pensabile che ogni Stato faccia da solo dovendo competere con USA , Cina e India. Per questo il PD lavora ogni giorno per un’Europa unita, forte e giusta”.

“Unità nella diversità”

La sfida da combattere, per Pisapia, è quella dell’ “unità nella diversità in Europa”. “Il Partito Democratico, per questa sfida, ha aperto al civismo, lavorando con sensibilità diverse che però hanno gli stessi valori e gli stessi obiettivi. Finalmente abbiamo possibilità di dare una svolta a Italia e Europa. Essere qui a parlare di buona politica e Europa è importante e la vostra presenza lo dimostra – ha spiegato alla platea – C’è volontà di rinascita, di ritorno alle radici dell’Europa, con una visione chiara. Spesso UE viene intesa come elemento negativo: aiutatemi a restituire all’Europa la sua verità. L’Europa è indispensabile per affrontare sfide per l’ambiente, per la difesa della democrazia e dell’informazione online, per il sociale, per combattere la concorrenza fiscale sleale. Spesso singoli stati mettono un freno alla capacità di intervento dell’UE. Pensiamo al tema immigrazione: da soli non possiamo farcela, insieme si può trovare una risposta efficace. La sinistra unita è vincente e governa bene: lavoriamo per unire persone che hanno gli stessi obiettivi, che lavorano sui territori e che sono al servizio delle nostre comunità”.

Qui il video dell’intervento di Giuliano Pisapia:



