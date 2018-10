Giunta di Bareggio, ufficiali le dimissioni dell’assessore Paola Severgnini.

Giunta di Bareggio: si dimette l’assessore Paola Severgnini

Al termine della riunione della Giunta di ieri, lunedì 1ºottobre, l’assessore Paola Severgnini ha annunciato le proprie dimissioni per motivi familiari e personali. In carica da pochi mesi, l’ormai ex assessore possedeva le deleghe a Imprese, Cultura e Identità, Comunicazione e Biblioteca.

Il commento del sindaco Linda Colombo

“Ringrazio Paola per il suo impegno in questi mesi e per il senso di responsabilità nel fare un passo indietro quando si è resa conto che non sarebbe più riuscita a portare avanti l’impegno amministrativo come prima – ha dichiarato il sindaco di Bareggio Linda Colombo (Lega) -. Anche se non più da assessore, resterà ancora a disposizione della squadra”.

Continuità “rosa”

Non è stato ancora diffuso il nome del sostituto, ma è certo che sarà ancora una donna. “Nel rispetto delle quote rosa, il nuovo assessore sarà ancora donna – ha affermato il primo cittadino -. Inoltre, continuerà ad essere espressione della società civile, perché vogliamo mantenere la componente civica della nostra Amministrazione”.

