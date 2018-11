Il gruppo di opposizione “Gente per Nerviano” chiede la navetta verso S.Ilario.

Navetta per i bambini rimasti senza aula

“Vogliamo sapere perchè il Comune non ha istituito il servizio navetta verso la frazione. E’ la richiesta che arriva dalla lista di minoranza “Gente per Nerviano”. Come noto martedì 7 novembre la scuola dell’infanzia di via Dei Boschi è stata evacuata e chiusa a causa delle infiltrazioni d’acqua. Un caso che ha fatto discutere in paese con genitori e politica sul piede di guerra. Con un’ordinanza il Comune ha poi disposto che alcune classi rimangano nel plesso, le restanti da martedì 13 novembre saranno ospitate nelle scuola di S.Iario.

La posizione di GpN

“Con la presente – si legge nella lettera inviata a Comune e scuola dalla lista -, in riferimento all’inagibilità del plesso dell’infanzia di via Dei Boschi, a causa delle condizioni di copertura dell’immobile, per le quali è stata prevista la collocazione di 4 classi nella scuola dell’infanzia e primaria di S.Ilario, al fine di limitare i disagi non creati dai genitori e famiglie derivati da una situazione ampiamente denunciata nel tempo dagli stessi, chiediamo la motivazione per la quale non venga predisposto un sistema di trasporto pubblico di andata e ritorno da via Di Boschi a S.Ilario. Ci preme sottolineare – proseguono da GpN – che l’inagibilità del plesso non è stata creata dai genitori e famiglie e la collocazione in un’area lontana dal luogo di residenza, domicilio di genitori o accompagnatori, comporta l’aggravarsi della situazione soprattutto per coloro che non hanno mezzi propri per raggiungere le scuole della frazione di S.Ilario”.

