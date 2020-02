L’attacco del Capogruppo del Pd a seguito della nomina dei due nuovi assessori leghisti: “Abbiategrasso commissariata”

Duro attacco da parte del consigliere del Pd Emanuele Granziero a seguito della notizia della nomina dei due assessori quota Lega Alberto Bernacchi e Massimo Olivares nella Giunta di Cesare Nai. “La città è commissariata – afferma Granziero – Sindaco non residente, tre assessori non residenti, Cda di Amaga di non residenti, Cda di Assp con un componente non residente, e due consiglieri non residenti”. Bernacchi infatti, pur essendo di origine abbiatense, è attualmente residente a Milano, Olivares è marcallese e anche l’ultima scelta di Nai, Rosella Petrali, non risiede ad Abbiategrasso. Conclude Granziero: “Il sindaco Nai che considerazione ha degli abbiatensi? E degli abbiatensi di centrodestra?”