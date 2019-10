Il centrodestra di Uboldo si dissocia dai commenti del dottor Vittorio Greco e sul caso ex Mercantile precisa: “I soldi per l’acquisto si potevano spendere per altro, comunque vogliamo valorizzare l’area dismessa”.

“Greco non parla a nome del Centrodestra”

Il “Centrodestra di Uboldo”, il sindaco e tutta l’amministrazione Comunale: “Ci dissociamo dalle recenti dichiarazioni apparse sui quotidiani locali rilasciate dal dottor Vittorio Greco, che non è il coordinatore della nostra coalizione e che parla a puro titolo personale non avendo concordato e condiviso nulla né col gruppo politico, né con l’Amministrazione”, precisano in una nota.

“Il dottor Greco è un cittadino uboldese che ci ha sostenuto nella recente campagna elettorale ma non ricopre nessun ruolo e nessuna carica ufficiale all’interno del “Centrodestra di Uboldo”.

Sì alla valorizzazione dell’area

Per chiarire definitivamente la posizione dell’Amministrazione sulla questione ex-Mercantile: “Crediamo che i soldi destinati all’acquisto del suddetto ambito avrebbero potuto essere investiti in altro modo. Il nostro obiettivo, oggi, è di valorizzare quest’area da troppo tempo dismessa”.