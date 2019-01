Da manovra 77 milioni di euro in più per Lombardia. Lo afferma in una nota il brianzolo Paolo Grimoldi. Ecco l’infografica.

“Grazie al governo del cambiamento in Lombardia, con le varie misure previste nella manovra economica, arrivano più di 77 milioni di euro”.

Lo afferma in una nota il brianzolo Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega.

“Una risposta concreta alle necessità del territorio”

“Questa è una risposta concreta alle necessità del territorio lombardo e una dimostrazione concreta dell’attenzione che questo Governo ha per la Lombardia. E per il Nord” prosegue Grimoldi. “Questi sono fatti, anzi milioni, non parole”.

Contestualmente alla nota Grimoldi ha diffuso anche una infografica con la ripartizione dei fondi da assegnare alle differenti province lombarde. Eccola: