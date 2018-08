Grittini-Ballarini, sono ancora scintille. Il primo cittadino non perde occasione per bacchettare l’ex assessore leghista ( come potete leggere su settegiorni in edicola), e quest’ultimo gioca di ironia ma… risponde: “Ballarini, stai sereno”.

Scintille tra Grittini e Ballarini

“Voglio ringraziare l’amico sindaco di Corbetta Marco Ballarini per avermi dato la possibilità di ricordare ai nostri cittadini corbettesi quanto è stato fatto da me e dagli uffici dell’assessorato all’ecologia nella scorsa legislatura: gestione del passaggio graduale dal sacco nero, al sacco grigio sino alla mastella; raggiungimento di una raccolta differenziata al 75%; posizionamento di numerosi cestini sulle piste ciclabili della nostra Corbetta; posizionamento cestino per deiezioni canine al parco della Malpaga (come richiesto dal comitato); miglioramento e sistemazione dell’ecocentro con allontanamento degli abusivi, per citarne alcuni”.

Il gossip politico

Un lavoro che Grittini ricorda essere stato premiato con 200 preferenze alle comunali, dove la Lega è rimasta esclusa per un soffio dal ballottaggio. Ancora scintille, insomma, tanto che vien difficile pensare che siano realistiche le voci che vedrebbero il sindaco passare alla Lega. Soprattutto perchè, di recente, le bacchettate reciproche, a più livelli, sono state diverse. E perchè Ballarini, coordinatore azzurro senza tessera, non è tipo da incasellarsi i un partito che ammette pochi colpi di testa…