Guasto al riscaldamento delle scuole medie di San Vittore Olona, via ai lavori di riparazione.

Guasto al riscaldamento, 20mila euro per i lavori

E’ di circa 20mila euro la spesa per il Comune per il ripristino dell’impianto di riscaldamento della scuola media. Lo ha deciso la giunta, dopo l’ingente perdita d’acqua accaduta il 15 marzo. Lunedì 18 il sopralluogo, il 21 l’individuazione del punto della perdita.

I lavori hanno previsto la demolizione della pavimentazione in porfido rosso e le parti di cunicolo interessate e ricostruzione, scavo nell’area di passaggio e in giardino con ripristino delle pavimentazioni e installazione di un chiusino d’ispezione, sostituzione di quello esistente e sistemazione finale dell’area.

Le dichiarazioni della giunta

“Le attività di ripristino proseguono celermente – spiega il sindaco Marilena Vercesi -, ora si attende la consegna di 12 metri di tubazione in polipropilene per programmare, pioggia permettendo, il collegamento riparando quindi la tratta interessata per far ripartire l’impianto di riscaldamento per attenuare i disagi di questi giorni. Ci siamo mossi prontamente per porre rimedio al problema investendo 20mila euro comprendenti attività di indagine e ricerca del guasto che si è rivelata molto complessa e impegnativa. Si tratta di una costruzione del 1974, con tutti i problemi di vetustà che ne derivano e che possono accadere in ogni momento. Oggi siamo intervenuti con un criterio d’urgenza ma stante la vetustà degli impianti si dovrebbe valutare un investimento risolutivo che si inquadri con un progetto di efficientamento energetico”.

