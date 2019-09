Gudo, c’è il finanziamento da 1,2 milioni di euro per l’intervento di Cap sull’impianto di sollevamento che dovrebbe arginare gli allagamenti.

Gudo, a ottobre lavori Cap contro gli allagamenti

Canale di sversamento, buone notizie da Gudo Visconti. Il sindaco Omar Cirulli oggi ha annunciato: "Ieri presso il Consorzio Villoresi, abbiamo portato definitivamente a casa un finanziamento per opere dal valore di un milione e 200mila euro. Cap partirà tra ottobre e novembre coi lavori, che permetteranno al paese di ridurre notevolmente i rischi di allagamento nelle abitazioni in caso di forti precipitazioni». Il riferimento è ai lavori per l'atteso impianto di sollevamento, che dovrebbero contribuire in modo significativo ad impedire le gravi problematiche che si verificano a Gudo come a Vermezzo con Zelo ad ogni forte precipitazione.