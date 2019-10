Gudo, installato e già operativo il nuovo semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale lungo la Provinciale 30.

Gudo, ecco il semaforo pedonale sulla Provinciale 30

Installato e già operativo il nuovo semaforo a chiamata per l'attraversamento pedonale lungo la Provinciale 30. I lavori erano iniziati ai primi di ottobre. L'intervento, come noto, si è reso opportuno quando Stav ha deciso spostare la fermata della linea Z555 Binasco-Abbiategrasso da via Cornaggia, nel centro del paese, alla Sp30. Più lineare il passaggio dal punto di vista dell'azienda, ma più scomodo per i gudesi, ed anche meno sicuro soprattutto nelle ore di buio. E se già erano stati installati dal Comune dei lampioni nell'area, una soluzione più definitiva sarebbe stata data solo con un semaforo pedonale a chiamata. La strada è tuttavia di proprietà di Città metropolitana, che aveva però manifestato la propria impossibilità a destinare risorse per l'opera. Il Comune ha così deciso di fare da sé stanziando circa 10mila euro. Per l'avvio del cantiere si è atteso il via libera da Città metropolitana.