Impianto di laminazione a Gudo Visconti: Cap ha inviato al Comune il progetto da un milione e 350mila euro. Lavori al via in primavera.

Gudo, impianto di laminazione: ecco il progetto Cap

Nuovi passi avanti verso la realizzazione dell’impianto di laminazione: Cap holding ha infatti inviato in Comune il progetto dell’opera, per un intervento da un milione e 350mila euro a carico della stessa Cap. Come spiegato dal sindaco Omar Cirulli, «tale investimento servirà per contenere e eliminare gli allagamenti in caso di precipitazioni straordinarie. Le opere partiranno in primavera».

Si tratta, come noto, di un intervento atteso da molto tempo non solo a Gudo Visconti ma a anche a Zelo e Vermezzo, fisicamente attraversate dal canale. Un primo progetto risale al 2011 e si è reso necessario nel momento in cui è apparso chiaro come l'attuale canale scolmatore realizzato nei primi anni 2000 per deviare le acque in caso di maltempo, e costato all'epoca un milione di euro, non funzionava in modo adeguato. Non riuscendo così a impedire rovinosi allagamenti in occasione di temporali di eccezionale portata. Una volta partiti, i lavori dureranno un anno.